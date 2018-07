Voo 447: corpo de engenheiro é sepultado em Minas O corpo do engenheiro Marco Antônio Camargos Mendonça, uma das vítimas do acidente com o voo 447 da Air France, foi enterrado no final da tarde de hoje em Conselheiro Lafaiete, na região central de Minas Gerais. Marco Antônio, que tinha de 44 anos, era diretor da área de Manganês e Ligas da mineradora Vale. O engenheiro foi enterrado em sua terra natal.