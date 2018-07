Voo 447: corpos encontrados são de homens

Os corpos foram localizados a 69,5 km do local onde a aeronave da Air France fez o último reporte antes de desaparecer. Foram encontrados também uma poltrona azul com número de série, uma mochila com um cartão de vacinação e um bilhete com número de série. A localização foi feita pelo avião-radar R99.

Os corpos e os destroços encontrados estão na corveta Caboclo. O almirante Edison Lawrence Dantas, comandante do 3º Distrito Naval, explicou que a corveta entregará o material e os corpos recolhidos para a fragata Constituição, que tem mais velocidade e deverá chegar à área hoje tarde.

Quando a embarcação estiver a cerca de 300 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha, um helicóptero da FAB irá ao seu encontro e receberá os corpos e os destroços. "Em cada uma das mochilas tinha um nome. Mas os nomes não necessariamente se relacionam aos corpos encontrados", afirmou o almirante.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 de domingo passado.