Voo 447: defeito em sensor foi uma das causas, diz BEA O defeito nos sensores de velocidade "foi um fator, mas não a causa" da tragédia com o Airbus A-330 da Air France, que caiu no dia 31 de maio no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo. A informação é do Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA), agência francesa que lidera a investigação, que divulgou hoje, em Paris, o primeiro relatório sobre o desastre. "(O defeito nos sensores) foi um dos fatores, mas não o único. Foi um fator, mas não a causa", disse Alain Bouillard, da BEA.