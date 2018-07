Voo 447: em nota, Lula diz compartilhar dor de parentes O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em nota divulgada hoje à tarde, compartilhar a dor dos familiares e amigos dos passageiros e tripulantes do avião da Air France, voo 447, que desapareceu na noite de ontem durante a rota Rio de Janeiro-Paris. No comunicado, o presidente afirmou que determinou ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, tomar todas as providências para enviar à área do sumiço aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e fragatas da Marinha para intensificar as buscas.