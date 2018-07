Voo 447: exame revela resgate de 50 corpos, não de 51

Dos 50 corpos resgatados, 43 já foram identificados - 17 deles são brasileiros. "Em todos os 50 cadáveres há sinais inequívocos de politraumatismo, múltiplas fraturas de membro superior, e notadamente de membro inferior, além de ruptura de órgãos internos, tanto torácicos como abdominais", explicou o gestor de Polícia Científica da SDS, Francisco Sarmento.

No primeiro balanço das atividades da força-tarefa, seus integrantes se negaram a responder a perguntas sob argumento de que são restritas à investigação das causas do acidente, ocorrido na noite de 31 de maio, com 228 pessoas a bordo. Segundo a força-tarefa, foi feito o levantamento, por exemplo, da localização dos passageiros no avião - se estavam concentrados em determinada área da aeronave ou espalhados. "Esta informação foi repassada à Aeronáutica, nosso objetivo se restringe à identificação", afirmou Carlos Eduardo Palhares, que também não respondeu se as vítimas se encontravam em posição sentada.

Sobre a possibilidade de morte por afogamento, após o choque com o oceano, ou antes do impacto, por asfixia, em razão de despressurização, Sarmento resumiu: "O que podemos constatar é que as lesões produzidas por impacto determinaram por si só a causa morte". Ele explicou que, como todos os corpos foram resgatados depois de alguns dias, todos estavam com os pulmões em estado avançado de putrefação, o que impede a possibilidade de verificar se houve afogamento.

Dos 50 corpos, 10 estavam sem nenhuma veste, enquanto 40 tinham algum tipo de roupa. Vinte e oito deles não tinham nenhum pertence e os outros 22 estavam com algum tipo de objeto, a exemplo de anel, aliança, relógio ou colar. A força-tarefa permanece trabalhando com a Polícia Federal, SDS e Interpol (policia internacional) no cruzamento de dados para a identificação dos sete corpos restantes - todos têm dados de DNA disponíveis. Como todos já foram necropsiados e passaram por perícias, a área médica e a odontológica foram desmobilizadas. Não há prazo para o término da identificação.

Laudo final

Sobre as reclamações do Escritório de Investigações e Análises (BEA), órgão francês encarregado de investigar as causas da queda do avião, acerca da demora no recebimento dos laudos periciais, os integrantes da força-tarefa explicaram que o laudo final só deve ficar pronto em um prazo estimado de 20 dias e nenhum pedido formal foi feito pela embaixada francesa. "Futuramente, havendo este pedido, não há porque negá-lo", disse o superintendente da PF em Pernambuco, Paulo de Tarso.

Sarmentojustificou a demora do laudo final por se tratar de um trabalho minucioso e complexo, que deve ser esclarecedor, sem deixar espaço para dúvidas. "O laudo final não é elaborado por um único perito", explicou. "Há o perito principal, o médico legista, que faz a descrição final, mas, para a construção deste laudo, tem que usar elementos de vários laudos de vários especialistas - papilocopistas, odontogistas - que trabalharam na identificação", afirmou.