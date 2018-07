voo 447: FAB não tem previsão para fim de identificação A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, há pouco, por meio de nota, que os trabalhos de identificação dos corpos resgatados do voo 447, da Air France, continuam em andamento e "ainda não há previsão de término para as atividades periciais". Para assegurar a veracidade dos resultados e encontrar elementos que auxiliem na descoberta das causas do acidente, a FAB explicou que é necessário respeitar todas as etapas de procedimentos como perinecroscopia, radiologia, datiloscopia, exame odonto-legal e necropsia para cada um dos corpos encontrados.