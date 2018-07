Voo 447: familiares de chineses chegam hoje ao RJ Funcionários do consulado da China no Rio de Janeiro informaram que familiares dos nove chineses que embarcaram no voo 447 da Air France estão a caminho do Rio para acompanhar os trabalhos de busca aos corpos e destroços da aeronave. As famílias chinesas ficarão hospedadas no Hotel Windsor Guanabara, no centro do Rio de Janeiro, onde a Air France montou um centro de informações para os parentes das vítimas e serão acompanhadas pelas autoridades consulares até o encerramento das buscas.