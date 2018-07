Voo 447: familiares viajam amanhã para local das buscas Um grupo de familiares das vítimas do voo 447 embarcará amanhã, às 7 horas, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para Recife, onde acompanhará o trabalho de busca dos destroços do Air Bus 330 da Air France. A FAB informou ao grupo que eles estarão de volta ao Rio de Janeiro no mesmo dia e autorizou um representante de cada família a embarcar.