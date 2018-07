Voo 447: famílias brasileiras e francesas vão se unir A Associação Brasileira das Famílias das Vítimas do acidente com o voo 447 da Air France vai unir forças com as famílias francesas e alemãs. Quatro representantes da associação passaram uma semana em Paris conversando sobre o melhor caminho para discutir as investigações e os valores das indenizações. O acidente ocorreu no dia 31 de maio e matou 228 pessoas, entre elas 61 franceses, 58 brasileiros e 26 alemães.