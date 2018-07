Voo 447: famílias e comando militar se reúnem em PE O grupo de familiares das vítimas do voo 447 desembarcou hoje no Recife para uma reunião com o Comando de Operações Militar da Marinha e Aeronáutica no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) III. Após o encontro, o capitão de Fragata Giucemar Tabosa, do Centro de Comunicação da Marinha, informou que os familiares decidiram não falar com a imprensa hoje. Eles irão levar as informações apresentadas na reunião para uma avaliação dos demais familiares no Rio de Janeiro.