Voo 447: França fará investigação, confirma Aeronáutica O Comando da Aeronáutica confirmou hoje, em nota, que o governo francês será o responsável pela investigação do desaparecimento da aeronave da Air France, que fazia o voo AF 447. De acordo com o comunicado, o apoio do governo brasileiro dará apoio à França por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica (Cenipa). A Aeronáutica informou ainda que dois investigadores do órgão francês responsável pelo caso já estão no Brasil. Hoje, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou que os destroços encontrados pertencem à aeronave da Air France desaparecida.