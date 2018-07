Voo 447: França não confirma que sinal é de caixa-preta Embarcações militares francesas detectaram sons nas profundezas do Oceano Atlântico durante as buscas pelas caixas-pretas do voo 447, da Air France. No entanto, segundo afirmaram hoje oficiais franceses, não foi comprovado que esses sinais são das caixas-pretas da aeronave, que caiu no último dia 31, com 228 pessoas a bordo. "Nós ainda estamos procurando pelas caixas-pretas", afirmou o porta-voz dos militares franceses, Christophe Prazuck, ressaltando que elas não foram localizadas até o momento.