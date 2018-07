Voo 447: França promete indenizar famílias, diz Lula O presidente da França, Nicolas Sarkozy, prometeu hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que irá indenizar todas as famílias das vítimas do acidente com o Airbus da Air France. "O presidente francês me garantiu que todas as famílias brasileiras e francesas serão indenizadas pelo governo dele (da França)", afirmou Lula, após um almoço em Genebra com o colega francês. O presidente brasileiro ainda disse que Sarkozy manteria "uma busca incansável pela caixa-preta" da aeronave. "Isso será fundamental na investigação", afirmou Lula.