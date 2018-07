Voo 447: franceses vêm ao País para analisar destroços

Dois representantes do Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil da França (BEA) também chegam à capital pernambucana no domingo para iniciar o processo de catalogação do material, que será utilizado na investigação sobre as causas do acidente. Ainda está sendo aguardada a chegada de representantes da Air France nos próximos dias. A eles caberá a guarda de bagagens das vítimas que venham a ser resgatadas.

O estabilizador vertical do Airbus da Air France, amplamente visto nas fotos feitas pela Marinha, segue a bordo da Fragata Constituição, que ontem se reintegrou às buscas. A peça, que traz na sua composição o leme e o profundor da aeronave, também será desembarcada no Porto do Recife. A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico, no dia 31 de maio, com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.