Voo 447: governo fará todo esforço de busca, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, durante o programa semanal de rádio "Café com o Presidente", que o governo fará todo o esforço que estiver ao alcance para encontrar "tudo o que for possível" do avião da Air France-KLM que caiu no mar, na semana passada. "Principalmente corpos porque, nesse momento de dor, não vai resolver o problema, mas já é um conforto imenso para a família saber que está enterrando o seu ente querido."