Voo 447: Helicóptero chega a Noronha com 13 corpos O helicóptero Super Puma pousou às 11h45 desta quinta-feira em Fernando de Noronha com os últimos 13 corpos de possíveis vítimas do voo 447 que estavam armazenados na Fragata Bosísio. Mais cedo, a aeronave já havia efetuado o traslado de outros 12 corpos. Concluído o transporte, uma helicóptero Esquilo partiu para a fragata, que está a 40 km do arquipélago, levando mais sacos para cadáveres.