Voo 447: identificados 11 dos 49 corpos resgatados A Polícia Federal (PF) informou hoje que já foram identificados 11 dos 49 corpos das vítimas do desastre do voo AF 447 resgatados. São dez brasileiros, sendo cinco mulheres e cinco homens. O último corpo é de um estrangeiro do sexo masculino, mas a nacionalidade não foi divulgada. A pedido dos parentes, os nomes das vítimas não foram divulgados.