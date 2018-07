Voo 447: identificados corpos de piloto e comissário O piloto do avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico no fim da noite de 31 de maio e um de seus comissários foram identificados entre os corpos retirados do mar, informou hoje a companhia aérea. O voo AF 447 caiu a cerca de 1 mil quilômetros da costa do Nordeste brasileiro quando voava do Rio de Janeiro a Paris com 228 pessoas a bordo. Equipes de resgate encontraram 50 corpos e continuam as buscas por mais vítimas e destroços.