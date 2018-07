Voo 447: IML deve começar hoje trabalho de identificação A Marinha e a Aeronáutica informaram hoje que os 16 corpos que passaram por trabalhos preliminares de perícia em Fernando de Noronha, Pernambuco, chegarão à Base Aérea de Recife às 15 horas e seguirão para o Instituto Médico Legal (IML) para conclusão dos trabalhos de identificação. De acordo com o brigadeiro Ramon Cardoso, diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), a fragata Bosísio com 25 corpos a bordo segue em direção a Fernando de Noronha, onde deverá chegar amanhã. Estes corpos passarão então pela perícia preliminar e depois transportados para Recife.