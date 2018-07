Voo 447: Jobim ordena ação coordenada com a França O ministro da Defesa, Nelson Jobim, que está na Namíbia, determinou que as autoridades brasileiras atuem "na mais estreita coordenação com as autoridades francesas" para investigar o desaparecimento do avião da Air France que saiu do Rio de Janeiro ontem à noite, com destino a Paris. O voo 447 da Air France deixou o Rio de Janeiro às 19 horas de ontem com 216 passageiros e 12 tripulantes e deveria chegar a Paris às 6h10, hora de Brasília.