Voo 447: Lula diz querer estar em possível culto no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que, se for realizado um ato ecumênico no Rio de Janeiro em homenagem às vítimas do voo 447, gostaria de estar presente. A declaração foi feita durante entrevista coletiva em San José, na Costa Rica, onde se encontra com o presidente costarriquenho, Oscar Arias.