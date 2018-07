Voo 447: mais 21 corpos de vítimas chegam a Recife

Diferentemente do que aconteceu no início da semana, o comando militar da Marinha e Aeronáutica não permitiu o acesso da imprensa a área de desembarque dos corpos, que foram transferidos da aeronave C-130 Hércules para três veículos da Polícia Científica. O comboio chegou à sede do IML, localizado no bairro de Santo Amaro, região central da cidade, pouco mais de uma hora depois da saída da Base Aérea. O transporte contou com o apoio de batedores da Polícia Militar.

O processo de identificação poderá ser realizado de três formas: a identificação papiloscópica, o exame de arcada dentária e, se necessário, o exame de DNA. Além disso, todos os corpos terão que passar por procedimentos como perinecroscopia, radiologia, datiloscopia, exame odonto-legal e necropsia - que, segundo nota oficial da Polícia Federal, "são imprescindíveis para assegurar a veracidade dos resultados e ainda para fornecer elementos que auxiliem na resolução das causas do acidente". Devido à complexidade dos procedimentos, a expectativa é de os primeiros resultados de identificação só sejam divulgados no final da semana.

Os policiais federais afirmam também que, no momento em que algum corpo for identificado, os familiares da vítima serão comunicados antes da imprensa - e caberá a eles informar ou não à mídia a identidade do passageiro. Apenas sexo, idade e nacionalidade serão anunciados.

Apesar de ter informado que viria ao Recife, o embaixador francês Pierre-Jean Vandoorne - que passou o dia no Rio de Janeiro, onde conversou com familiares das vítimas - não havia chegado ao Recife até o fim desta tarde. A previsão é de que o embaixador participe de reuniões com o comando da Marinha e da Aeronáutica. De acordo com nota emitida, no início do mês, pelo escritório do primeiro ministro francês, François Fillon, a presença de Pierre-Jean no Brasil servirá para "facilitar as relações das famílias com a Air France e o governo francês".