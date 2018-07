Voo 447: mais 4 corpos são resgatados e total sobe a 28 A Marinha e a Aeronáutica anunciaram em entrevista coletiva concedida na manhã de hoje que foram resgatados mais quatro corpos de vítimas do acidente com o Airbus da Air France. Com isso, sobe para 28 o total de corpos retirados do mar. O avião do voo 447 da Air France que fazia a rota Rio-Paris no dia 31 de maio caiu no Atlântico com 228 pessoas a bordo.