Voo 447: mais oito corpos chegam a Noronha Mais oito corpos de vítimas do voo 447 da Air France recolhidos do mar chegaram ao terminal do Aeroporto de Fernando de Noronha, em Pernambuco, por volta das 12 horas, levados pelo helicóptero Super Puma. Horas antes, o helicóptero Black Hawk já tinha chegado ao local com mais oito corpos. No entanto, como chove intensamente na ilha, os corpos ainda não foram retirados da aeronave.