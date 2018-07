Voo 447: mais três corpos seguem para Noronha

As três possíveis vítimas do voo 447 da Air France foram localizadas em voos realizados na manhã de hoje e recolhidos pela embarcação em uma área de responsabilidade de busca de Dacar, no Senegal. A região de busca, no entanto, já havia sido assumida pelas Forças Armadas do Brasil, que ampliou a área de busca.

O brigadeiro Ramon Cardoso, diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, disse que não houve mais nenhum achado e os procedimentos que já vinham sendo adotados serão mantidos. As buscas de hoje foram novamente prejudicadas pelas condições climáticas. A expectativa, no entanto, é que os trabalhos possam ser mais produtivos amanhã, já que a corrente marítima está indo em direção noroeste, onde as condições meteorológicas são melhores.

Cardoso disse que ainda não existe uma data para que as buscas sejam encerradas. Amanhã chegarão a Recife os destroços (cerca de 37 peças) que estavam em Natal. As peças ficaram sob a guarda brasileira para serem apresentadas à agência de investigação de acidentes francesa. O brigadeiro informou que ainda não há informações se os destroços serão enviados à França ou se uma equipe de técnicos franceses virá ao Brasil para fazer a perícia das peças.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico, no dia 31 de maio, com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris.