Voo 447: mancha de óleo descarta explosão, diz Jobim O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou hoje, durante entrevista coletiva, que a existência de uma mancha de óleo com extensão de 20 quilômetros descarta a hipótese de explosão do avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico na noite de domingo, com 228 pessoas a bordo. Jobim informou que foram localizadas duas trilhas de destroços na região próxima (cerca de 230 quilômetros) dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, que distam cerca de 760 quilômetros da ilha de Fernando de Noronha. Segundo ele, a Marinha demarcou um raio de 200 quilômetros a partir destas duas trilhas para a operação de busca. "Não há mais dúvida de que a situação de queda se deu nesse local."