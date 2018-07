Voo 447: Marinha está com 3 navios na região de buscas A Marinha do Brasil informou hoje que a fragata Constituição, com 200 marinheiros, já chegou à região do Oceano Atlântico em que outras duas embarcações participam das buscas aos destroços do acidente com o Airbus da Air France. As três embarcações atuam em um raio de 230 quilômetros, que tem como ponto central a área em que foram encontrados os primeiros destroços, ontem, perto do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a 645 quilômetros a noroeste da Ilha de Fernando de Noronha.