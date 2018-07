Voo 447: Marinha resgata mais 3 corpos, são 44 no total O Comando da Marinha e o Comando da Aeronáutica informaram há pouco que mais três corpos foram resgatados nas últimas horas nas operações de buscas de possíveis vítimas e destroços do voo 447 da Air France. Portanto, o total de corpos encontrados até agora chega a 44. Esses três últimos corpos, resgatados na área de Dacar, no Senegal, estão a bordo da Fragata Constituição, da Marinha do Brasil.