Voo 447: Michelin diz ter 3 executivos entre passageiros

A Michelin informou que os brasileiros seguiam para uma reunião na unidade da Michelin na cidade francesa de Clermond-Ferrand. Já Christine retornava a seu país após participar de reuniões no Brasil. O avião da Air France decolou com 216 passageiros e 12 tripulantes, às 19 horas do Rio de Janeiro, com aterrissagem prevista para 6h10 (hora local) em Paris. A aeronave fez o último contato com o controle aéreo do Brasil ontem por volta das 22h30.