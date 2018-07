Voo 447: militares avistam mais possíveis destroços Os militares avistaram hoje mais possíveis destroços do Airbus A330 da Air France a oeste do ponto no Oceano Atlântico onde inicialmente eram concentradas as buscas. Navios já foram deslocados para recolher as peças. A Marinha e a Aeronáutica informaram que o tempo e a visibilidade pioraram, o que poderá dificultar os trabalhos na região. Porém, a condição do mar é considerada favorável, com ondas de até um metro de altura.