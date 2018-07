Voo 447: ministro francês volta a descartar terrorismo O ministro da Defesa francês, Hervé Morin, voltou a declarar ontem que não existe nenhum indício de atentado terrorista no caso do desaparecimento do Airbus A330 da Air France. Ele destacou a ausência de ameaças ou de reivindicação do ato, como é de praxe. Já o secretário dos Transportes, Dominique Bussereau, lançou novo pedido de prudência em relação às hipóteses levantadas.