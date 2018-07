Voo 447: navio da Marinha chega à região dos destroços O primeiro navio da Marinha, o Grajaú, já chegou à região do Oceano Atlântico onde foram detectados destroços do avião da Air France que fazia a rota Rio-Paris com 228 pessoas a bordo. Segundo o Comando da Marinha, até o fim da manhã o navio ainda não havia conseguido encontrar os destroços porque ondas de até 2 metros de altura estão dificultam o trabalho de visualização. O navio Grajaú é de patrulha da Marinha, saiu ontem de Natal (RN) e deveria chegar ao local no meio da tarde de hoje, mas conseguiu antecipar o horário de chegada.