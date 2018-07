Voo 447: navio resgatou mais 6 corpos, diz Marinha

Para amanhã, está prevista a chegada de 20 corpos ao Recife, para dar prosseguimento às atividades de identificação. Os militares informaram que as áreas de buscas continuam as mesmas, já que as informações do R-99 indicam que os destroços permanecem nessa região, entre a área de controle de Dakar e do Atlântico.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 do dia 31 de maio. Na terça-feira (2), o Ministério da Defesa brasileiro confirmou o acidente, com base em destroços encontrados próximo à costa do País.