Voo 447: navios de pesquisa partem em busca de avião Dois navios de pesquisa partiram ontem de Recife em busca de destroços e registros de informação da aeronave da Air France que decolou do Rio de Janeiro na noite do dia 31 de maio do ano passado com destino a Paris e caiu no Oceano Atlântico poucas horas depois, informou hoje um funcionário do setor aéreo francês. O acidente matou as 228 pessoas a bordo.