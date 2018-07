Voo 447: oito corpos chegam a Fernando de Noronha O helicóptero Black Hawk que decolou no início da manhã de hoje com oito dos 24 corpos de vítimas do voo 447 da Air France recolhidos do mar chegou ao aeroporto de Fernando de Noronha (PE), por volta das 9h45. O outro helicóptero, o Super Puma, que transporta outras oito vítimas, deve pousar ainda pela manhã. A partir de agora, os corpos vão passar por um processo de pré-identificação que será realizado por uma equipe de oito peritos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil, que dispõem de uma estrutura pré-montada.