Voo 447: órgão confirma hipótese de 'velocidade errada'

A informação se soma a todas as hipóteses aventadas para tentar explicar a razão do acidente do voo AF 447. Porém, a reportagem do Le Monde não esclarece se a velocidade da aeronave no momento da queda seria superior ou inferior à ideal.

Ainda de acordo com o texto, a Airbus distribuiria ao longo do dia uma ?nota técnica? na qual recomendaria às companhias que têm aviões A330 o respeito às instruções do manual da aeronave. À primeira vista, a recomendação parece óbvia, mas não é incomum que procedimentos padrões não sejam obedecidos para condições específicas, como o enfrentamento de mau tempo.

?O construtor quer lembrar que, em caso de condições meteorológicas difíceis, suas tripulações devem conservar a potência das turbinas e manter a estabilidade correta para manter o avião em linha?, de acordo com o BEA. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.