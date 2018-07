Voo 447: Parentes estudam processar Air France As famílias dos passageiros do voo 447 da Air France estudam processar a companhia aérea na França. A ideia tomou força após o anúncio de que a empresa trocará os sensores de velocidade de todos os A330 - modelo do avião acidentado. Posteriormente, o Ministério Público de Paris abriu inquérito para apurar homicídio culposo no caso da queda da aeronave. ?Nossa Justiça é arcaica e demorada. Há interesses de algumas famílias de entrarem na Justiça na França e não aqui?, afirmou o militar aposentado Nelson Faria Marinho. No caso do processo que pretende mover pela morte do filho, o militar revelou que pretende processar a empresa na Europa.