Voo 447: peritos da PF chegam a Fernando de Noronha

Também hoje, duas barracas de campanha começaram a ser armadas na área externa do Destacamento Militar do arquipélago. Elas serão utilizadas para dar apoio logístico aos 150 militares da Aeronáutica e aos 631 da Marinha envolvidos na operação de buscas por sobreviventes e destroços do avião francês. Desse efetivo total, 45 estão em Noronha.

O avião-radar R99, que localizou os primeiros materiais que poderiam ser do avião francês, efetuou hoje uma viagem. A aeronave decolou às 7h10 e aterrissou às 10h35. Dois navios da Marinha vão se juntar aos outros três que já atuam na região de buscas no oceano. A fragata Bosísio, equipada com um helicóptero, encontrava-se nesta manhã a cerca de 20 km de Fernando de Noronha e deve chegar à área das buscas amanhã. Para o dia seguinte, está prevista a chegada do navio-tanque Gastão Motta, que abastecerá as demais embarcações.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 de domingo.