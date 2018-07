Voo 447: pilotos espanhóis dizem ter visto clarão no céu

Em seu relatório, o comandante do voo 974 da Air Comet, que seguia o trajeto Lima-Madri na madrugada de segunda-feira, afirma que ?estava a sete graus ao norte do Equador, no Meridiano 49 oeste? quando visualizou o clarão, segundo o El Mundo. Em nenhum momento, ele utiliza a expressão ?explosão?.

O documento foi enviado anteontem à Direção Geral de Aviação Civil espanhola. Ao órgão espanhol, a Air Comet informou que acredita se tratar do avião da Air France e que encaminharia o relatório ao Escritório de Investigação e Análises de Acidentes Aéreos na França (BEA, na sigla em francês), a cargo das investigações do acidente. ?Coloco as informações para conhecimento, para que sejam úteis no esclarecimento do acontecido?, escreveu o piloto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.