Voo 447: Polícia fecha rua do IML em Recife

Nesta semana, durante reuniões, as Polícias Científica e Federal, a Aeronáutica e a Secretaria de Defesa Social traçaram três planos para a realização dos trabalhos. Os dois primeiros foram preparados para caso seja encontrada uma pequena quantidade de corpos ou para uma situação mediana.

Se forem localizados mais de 150 corpos e fragmentos, o IML será isolado para os trabalhos de identificação das vítimas e a demanda diária será transferida para hospitais públicos da região, a exemplo do Hospital da Polícia Militar.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 de domingo passado.