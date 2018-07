Voo 447: seguradora já contatou famílias, diz Air France

A assessoria de imprensa da empresa informou que os processos de indenização estão em andamento. A companhia não se posicionou, porém, sobre o fato de que algumas famílias de vítimas estão se mobilizando para acioná-la em tribunais da Europa.

A Airbus A330 da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris no dia 31 de maio. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 de domingo. Na terça-feira (2), o Ministério da Defesa brasileiro confirmou o acidente, com base em destroços encontrados próximo à costa do País.