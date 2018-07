Voo 447: sepultado no Rio corpo do príncipe Pedro Luis Mais duas vítimas do voo 447 da Air France foram sepultadas no Estado. O corpo do príncipe Pedro Luis de Orleans e Bragança, de 26 anos, foi enterrado em Vassouras, na região sul do Estado, ontem. Antes do sepultamento, houve uma missa na Igreja Matriz de Vassouras, que reuniu amigos e parentes. O corpo do príncipe foi enterrado no jazigo da família.