Voo 447: submarino francês chega ao local das buscas O submarino nuclear francês Emeraude chegou hoje à região onde são feitas as busca aos corpos e destroços da aeronave da Air France que fazia o voo 447. O objetivo é usar o equipamento para encontrar as caixas-pretas do avião, fundamentais para se determinar as causas do acidente. O submarino vasculhará 35 quilômetros quadrados por dia, usando um sonar para buscar os equipamentos, informou o porta-voz das Forças Armadas francesas, Christophe Prazuck. Segundo ele, o trabalho é uma corrida contra o tempo, pois a luminosidade emitida pelas caixas-pretas começará a diminuir após 30 dias do acidente, ocorrido no dia 31.