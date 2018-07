Voo 447: Temer envia nota à Assembleia da França O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), enviou hoje uma nota de pesar ao presidente da Assembleia Nacional da França, Bernard Accoyer, pelo acidente com avião da Air France ocorrido no domingo. No comunicado, Temer afirma que recebeu a notícia com "profunda dor" e diz que manifesta "com forte emoção", em nome da Câmara e pessoalmente, as "mais sinceras condolências, ao mesmo tempo que rendo sentida homenagem à memória das vítimas e o respeito à dor das famílias que perderam seus entes queridos".