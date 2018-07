Voo 447: últimos corpos resgatados chegam a Noronha

Segundo a Aeronáutica, a operação, que atingiu 1.000 horas de voo, está sendo realizada esta manhã conforme o planejado e as condições meteorológicas não estão comprometendo as missões de busca. No total, 49 corpos foram retirados do mar. Os outros 43 já foram encaminhados para perícia. Esses últimos seis, resgatados pelos franceses, foram transferidos para uma embarcação da Marinha brasileira no domingo.