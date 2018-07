Voo 447:mais 12 corpos chegam a Fernando de Noronha Doze dos 25 corpos de possíveis vítimas do voo 447 chegaram nesta quinta-feira, a Fernando de Noronha. Agora, eles passarão pelo processo de pré-identificação na estrutura montada no hangar do Destacamento Militar. Depois, serão enviados ao Instituto Médico Legal de Recife, em Pernambuco. Os corpos foram recolhidos da Fragata Bosísio, que está a 40 km do arquipélago, pelo helicóptero Super Puma. O aparelho decolou perto das 6h00 da manhã e voltou pouco depois das 7h30. O bom tempo permitiu a execução do traslado dentro do horário previsto. Para esta manhã, está programada uma segunda viagem para a remoção dos outros 13 corpos.