Voo 477: peritos de AL ajudarão a identificar corpos O governo do Estado de Alagoas anunciou hoje que irá ajudar nos trabalhos de reconhecimento dos corpos das vítimas do acidente aéreo do voo 447 da Air France, que caiu em mar aberto no último dia 31, por meio do Instituto Médico Legal (IML) Estácio de Lima. Três auxiliares de necropsia do IML de Maceió já seguiram para o Recife, em Pernambuco, onde vão auxiliar nas atividades de identificação dos corpos das vítimas retiradas do mar.