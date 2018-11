Voo cancelado vira caso de polícia em Minas Gerais

A aeronave com destino a Fortaleza (CE), com escala em Natal (RN), tinha decolagem prevista do terminal mineiro às 22h39 do sábado. No entanto, segundo a ocorrência, a empresa alegou que não havia pessoal suficiente para completar a equipe e cancelou o voo, o que deu origem a um bate-boca entre passageiros e funcionários.

Ainda de acordo com a ocorrência, após a chegada da polícia, a companhia decidiu embarcar o grupo em outra aeronave que originalmente deveria seguir para Curitiba (PR). Com isso, porém, foi a vez dos passageiros desse outro voo ficarem revoltados e também registrarem ocorrência.

Segundo boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), quatro voos da Webjet que estavam previstos para decolar de Confins na noite de sábado e manhã de hoje foram cancelados. Outros três voos da companhia continuavam previstos para hoje. Até o início da tarde de hoje, o Aeroporto Tancredo Neves registrava atraso em 30,18% dos voos.