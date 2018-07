Voo com destino a SP faz pouso emergencial nos EUA Um avião com 246 passageiros e 14 tripulantes da American Airlines fez um pouso de emergência de 15 minutos após a decolagem no Aeroporto Internacional de Dallas, nos Estados Unidos, na noite de ontem. O voo AA 963 havia partido às 19h40 (horário local) de Dallas com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ninguém ficou ferido. Todos os passageiros do voo foram retirados do avião, sem ferimentos, e levados para hotéis. De acordo com assessoria de imprensa da companhia, o voo foi remarcado para a manhã de hoje.