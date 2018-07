Voo da Azul tem falha e volta ao aeroporto após decolar Uma aeronave da companhia Azul Linhas Aéreas que saiu de João Pessoa (PB) no início da manhã desta terça-feira, 10, com destino a Salvador (BA), apresentou problemas técnicos e precisou retornar ao Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, localizado em Bayeux, na região metropolitana. Segundo a Infraero, o piloto do voo 5362, que decolou às 5h50, pediu para retornar logo após a decolagem.